Александр Медведев объяснил большое количество трансферов «Зенита» зимой

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о большом количестве трансферов сине-бело-голубых зимой.

— Самая популярная версия глобальной перестройки «Зенита» зимой — игроки начали уставать друг от друга. Верно?

— Это из области фантазии. Профессионалы не устают от побед. У каждого могут быть личные обстоятельства, их нельзя не учитывать. Никакой глобальной перестройки — идёт надстройка над тем фундаментом, который был создан за время работы Семака и раньше, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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