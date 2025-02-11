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Игрок «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о получении гражданства РФ

Игрок «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о получении гражданства РФ
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Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался относительно возможного получения гражданства РФ.

«Дуглас Сантос – классный футболист, который делает разницу в своей команде. Что касается российского паспорта, я очень рад за него, это его решение. Здорово, что он получил российский паспорт.

Россия – большая страна. Что касается меня, когда мне предложат, тогда и поговорим», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.

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