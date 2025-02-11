Глава «Зенита» Медведев — о рекордных трансферах «Спартака»: играют не деньги, играют люди

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о рекордных трансферах московского «Спартака».

— «Спартак» потратил рекордную для себя сумму этой зимой.

— Играют не деньги, играют люди, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. Сегодня, 11 февраля, красно-белые объявили о переходе вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн.

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