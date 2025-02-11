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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Ман Сити» выложил фото с Винисиусом на фоне плаката с Родри, целующим «Золотой мяч»

«Ман Сити» выложил фото с Винисиусом на фоне плаката с Родри, целующим «Золотой мяч»
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Пресс-служба «Манчестер Сити» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала фото с футболистами мадридского «Реала», прибывшими на домашний стадион «горожан», где сегодня, 11 февраля, между ними состоится первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данных фотографиях запечатлены нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, а также полузащитник Лука Модрич. При этом в кадр с Винисиусом также попал плакат, на котором полузащитник «Манчестер Сити» Родри целует «Золотой мяч». Публикация была сопровождена комментарием: «Наши гости прибыли».

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

Напомним, 28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Первое место в голосовании занял Родри, набравший 1170 очков. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на второй строчке с 1129 очками. «Сливочные» приняли решение бойкотировать эту церемонию.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
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