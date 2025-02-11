Луис Энрике высказался о своём дебютном голе за «Зенит»

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике да Силва прокомментировал свой дебютный гол за сине-бело-голубых. Сегодня, 11 февраля, «Зенит» разгромил московский «Спартак» в финале Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Луис отличился одним забитым мячом.

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

— Первый гол, первый трофей с «Зенитом». Как ощущения?

— Счастлив забить, счастлив помочь команде победить. Надеюсь, что это мой первый гол из многих. Как и трофей (улыбается). Несмотря на то что турнир товарищеский, матч был очень важным. Приятно было победить, чтобы с нужной ноги уверенно начать финальную подготовку к возобновлению сезона. Внутри — только большая радость.

— За счёт чего удалось так уверенно победить в первом тайме?

— Мы были предельно сконцентрированы. Мы очень мощно стартовали, за счёт этого уверенно лидировали после первого тайма, а дальше уже довели дело до победы. Думаю, нам просто нужно продолжать в таком же темпе, в том же ритме двигаться. И когда наступит время официальных матчей, даст бог, это приведёт к дальнейшим победам, — приводит слова Энрике да Силвы официальный сайт «Зенита».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.