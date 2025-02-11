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Луис Энрике высказался о своём дебютном голе за «Зенит»

Луис Энрике высказался о своём дебютном голе за «Зенит»
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Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике да Силва прокомментировал свой дебютный гол за сине-бело-голубых. Сегодня, 11 февраля, «Зенит» разгромил московский «Спартак» в финале Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Луис отличился одним забитым мячом.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

— Первый гол, первый трофей с «Зенитом». Как ощущения?
— Счастлив забить, счастлив помочь команде победить. Надеюсь, что это мой первый гол из многих. Как и трофей (улыбается). Несмотря на то что турнир товарищеский, матч был очень важным. Приятно было победить, чтобы с нужной ноги уверенно начать финальную подготовку к возобновлению сезона. Внутри — только большая радость.

— За счёт чего удалось так уверенно победить в первом тайме?
— Мы были предельно сконцентрированы. Мы очень мощно стартовали, за счёт этого уверенно лидировали после первого тайма, а дальше уже довели дело до победы. Думаю, нам просто нужно продолжать в таком же темпе, в том же ритме двигаться. И когда наступит время официальных матчей, даст бог, это приведёт к дальнейшим победам, — приводит слова Энрике да Силвы официальный сайт «Зенита».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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