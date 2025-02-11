Маркиньос оценил трансферы «Спартака» зимой

Нападающий «Спартака» Маркиньос поделился мнением о переходах московского «Спартака» в текущее зимнее трансферное окно.

«Нас усилили три футболиста. Это всё очень хорошие ребята. Очень правильно, что «Спартак» усиливается – мы обязательно должны стать сильнее», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. Сегодня, 11 февраля, красно-белые объявили о переходе вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн. Третьим новичком команды стал вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА.