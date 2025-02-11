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Илич вернулся из Москвы в Турин, переход в «Спартак» находится под угрозой — Морандин

Илич вернулся из Москвы в Турин, переход в «Спартак» находится под угрозой — Морандин
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Полузащитник «Торино» Иван Илич вернулся из Москвы в Турин, о чём сообщает журналист Джакомо Морандин в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее в СМИ появлялась информация, что сербский футболист прибыл в столицу России с целью прохождения медицинского обследования перед готовящимся трансфером в «Спартак».

Как сообщает Морандин, возможная сделка по переходу 23-летнего полузащитника в стан красно-белых на текущий момент не сорвалась окончательно, однако её успешное завершение крайне затруднено.

В нынешнем сезоне Иван Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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