Экс-игрок сборной России Малафеев оценил зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»

Экс-голкипер санкт-петербургского «Зенита» и национальной команды России Вячеслав Малафеев оценил трансферную политику сине-бело-голубых и «Спартака» текущей зимой. Во время трансферного окна состав санкт-петербургского клуба пополнил бразильский вингер Луис Энрике да Силва. «Спартак», в свою очередь, купил вратаря Илью Помазуна, тринидадского форварда Ливая Гарсию и аргентинского вингера Пабло Солари.

«Нужно понимать, что каждый клуб действует в рамках своей стратегии. «Зенит» и «Спартак» — это команды с большими амбициями, и для них инвестиции в состав — не просто желание усилиться здесь и сейчас, а способ сохранить высокий уровень на долгосрочную перспективу.

Вопрос не в том, сколько тратится, а в том, насколько эти траты оправданы с точки зрения результатов. Если клуб продолжает выигрывать и доминировать в чемпионате и в других турнирах, значит, финансовая стратегия выбрана правильно. Оправдают ли себя траты? Узнаем только в конце сезона», — приводит слова Малафеева Metaratings.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год, после чего завершил игровую карьеру.