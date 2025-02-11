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Экс-игрок сборной России Малафеев оценил зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»

Экс-игрок сборной России Малафеев оценил зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»
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Экс-голкипер санкт-петербургского «Зенита» и национальной команды России Вячеслав Малафеев оценил трансферную политику сине-бело-голубых и «Спартака» текущей зимой. Во время трансферного окна состав санкт-петербургского клуба пополнил бразильский вингер Луис Энрике да Силва. «Спартак», в свою очередь, купил вратаря Илью Помазуна, тринидадского форварда Ливая Гарсию и аргентинского вингера Пабло Солари.

«Нужно понимать, что каждый клуб действует в рамках своей стратегии. «Зенит» и «Спартак» — это команды с большими амбициями, и для них инвестиции в состав — не просто желание усилиться здесь и сейчас, а способ сохранить высокий уровень на долгосрочную перспективу.

Вопрос не в том, сколько тратится, а в том, насколько эти траты оправданы с точки зрения результатов. Если клуб продолжает выигрывать и доминировать в чемпионате и в других турнирах, значит, финансовая стратегия выбрана правильно. Оправдают ли себя траты? Узнаем только в конце сезона», — приводит слова Малафеева Metaratings.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год, после чего завершил игровую карьеру.

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