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Соболев не стал целовать эмблему «Зенита» после победы в матче со «Спартаком»

Соболев не стал целовать эмблему «Зенита» после победы в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев отказался целовать эмблему сине-бело-голубых во время празднования победы санкт-петербургского в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:3). Отметим, что предложение поцеловать эмблему «Зенита» Соболеву сделал одноклубник Андрей Мостовой, поднеся её к лицу 27-летнего форварда.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом. Александр играл за красно-белых с 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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