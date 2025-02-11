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Покидышев: если бы Ненахов ушёл в «Локомотив», то «Ахмат» подписал бы со мной контракт

Покидышев: если бы Ненахов ушёл в «Локомотив», то «Ахмат» подписал бы со мной контракт
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Капитан «СКА-Хабаровск» Николай Покидышев рассказал, что мог подписать контракт с грозненским «Ахматом» в 2021 году.

— Солидно. В 2021-м тебя просматривал «Ахмат». Почему не случился переход?
— Был с «Шинником» на сборе, в моменте со мной связались, поехал на просмотр. Я даже сыграл в товарищеском матче. Выделили мне тайм. После игры должны были сказать ответ, но так ничего и не решили, и я вернулся в «Шинник». Как мне сказали, если бы Ненахов ушёл в «Локомотив», то со мной подписали бы контракт, но Максим остался.

— Еще были варианты попасть в Премьер-лигу?
— Мне говорили, что мной интересовался «Урал» ещё до вылета из РПЛ, но я не знаю, насколько это правда, — приводит слова Покидышева Metaratings.

В текущем сезоне Покидышев провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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