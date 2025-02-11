«Манчестер Сити» — «Реал»: Холанд открыл счёт на 19-й минуте

В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Игра идёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, ему ассистировал защитник Йошко Гвардиол.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» и «Реал» встречались на стадии 1/4 финала. Первый матч завершился вничью со счётом 3:3. В ответной игре команды также не сумели выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался мадридский клуб (4:3 пен.).