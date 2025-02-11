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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Фанаты «Сити» вывесили баннер, посвящённый «Золотому мячу» Родри, перед матчем с «Реалом»

Фанаты «Сити» вывесили баннер, посвящённый «Золотому мячу» Родри, перед матчем с «Реалом»
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Болельщики «Манчестер Сити» растянули на трибуне баннер, посвящённый «Золотому мячу» полузащитника «горожан» Родри, перед началом первого стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который проходит в эти минуты.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'    

На баннере была размещена цитата из песни британской рок-группы Oasis со словами Stop Crying Your Heart Out («Прекрати проливать горькие слёзы»). Участники группы Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».

Напомним, 28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Первое место в голосовании занял Родри, набравший 1170 очков. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на второй строчке с 1129 очками.

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