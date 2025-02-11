Фанаты «Сити» вывесили баннер, посвящённый «Золотому мячу» Родри, перед матчем с «Реалом»

Болельщики «Манчестер Сити» растянули на трибуне баннер, посвящённый «Золотому мячу» полузащитника «горожан» Родри, перед началом первого стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который проходит в эти минуты.
На баннере была размещена цитата из песни британской рок-группы Oasis со словами Stop Crying Your Heart Out («Прекрати проливать горькие слёзы»). Участники группы Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».
Напомним, 28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Первое место в голосовании занял Родри, набравший 1170 очков. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на второй строчке с 1129 очками.
Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:
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