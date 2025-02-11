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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Эрлинг Холанд сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнялся с экс-футболистами Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко по количеству забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА (48 мячей). В эти минуты проходит первый стыковой матч ЛЧ, в котором «горожане» принимают мадридский «Реал». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'    

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю историю является нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, у которого 140 голов. На второй строчке располагается форвард «Интер Майами» Лионель Месси (129), на третьей — нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (103). Отметим, что у форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе 51 гол.

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