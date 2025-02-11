Эрлинг Холанд сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнялся с экс-футболистами Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко по количеству забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА (48 мячей). В эти минуты проходит первый стыковой матч ЛЧ, в котором «горожане» принимают мадридский «Реал». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю историю является нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, у которого 140 голов. На второй строчке располагается форвард «Интер Майами» Лионель Месси (129), на третьей — нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (103). Отметим, что у форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе 51 гол.