Эрлинг Холанд сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнялся с экс-футболистами Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко по количеству забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА (48 мячей). В эти минуты проходит первый стыковой матч ЛЧ, в котором «горожане» принимают мадридский «Реал». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80'
Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю историю является нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, у которого 140 голов. На второй строчке располагается форвард «Интер Майами» Лионель Месси (129), на третьей — нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (103). Отметим, что у форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе 51 гол.
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