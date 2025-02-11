Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд впервые в карьере забил мадридскому «Реалу», что произошло на 19-й минуте первого стыкового матча Лиги чемпионов между командами, который проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу «горожан».

До игры со «сливочными» норвежский футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: