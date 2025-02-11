Эрлинг Холанд впервые в карьере забил мадридскому «Реалу»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд впервые в карьере забил мадридскому «Реалу», что произошло на 19-й минуте первого стыкового матча Лиги чемпионов между командами, который проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу «горожан».
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80'
До игры со «сливочными» норвежский футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
Материалы по теме
Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:
Комментарии
- 12 февраля 2025
-
00:41
-
00:41
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:15
-
00:06
-
00:03
- 11 февраля 2025
-
23:45
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:27
-
22:25