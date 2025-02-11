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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Эрлинг Холанд впервые в карьере забил мадридскому «Реалу»

Эрлинг Холанд впервые в карьере забил мадридскому «Реалу»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд впервые в карьере забил мадридскому «Реалу», что произошло на 19-й минуте первого стыкового матча Лиги чемпионов между командами, который проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу «горожан».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'    

До игры со «сливочными» норвежский футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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