«Ювентус» — ПСВ: Маккенни открыл счёт на 34-й минуте
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В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «ПСВ Эйндховен». Встреча проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Игру обслуживает немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
2-й тайм
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Маккенни – 34' 1:1 Перишич – 56' 2:1 Мбангула – 82'
На 34-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни открыл счёт в матче, со средней дистанции вколотив мяч в правую девятку.
Отметим, что туринский «Ювентус» завершил общий этап Лиги чемпионов на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ — 14-й (14 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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