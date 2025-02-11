«Манчестер Сити» забил мадридскому «Реалу» в девятом матче подряд

«Манчестер Сити» забил мадридскому «Реалу» в девятой игре кряду. Это произошло после того, как нападающий «горожан» Эрлинг Холанд поразил ворота «сливочных» в первом стыковом матче команд за право принять участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, который проходит в эти минуты.

Игра идёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» и «Реал» встречались на стадии 1/4 финала. Первый матч завершился вничью со счётом 3:3. В ответной игре команды также не сумели выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался мадридский клуб (4:3 пен.).

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