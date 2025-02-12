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Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Монако» Менди перешёл в «Цюрих»

Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Монако» Менди перешёл в «Цюрих»
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Бывший защитник сборной Франции Бенжамен Менди перешёл из французского «Лорьяна» в швейцарский «Цюрих». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Швейцарии.

«Мы, конечно, очень рады, а также немного гордимся тем, что смогли подписать контракт с таким высококлассным игроком. Он также будет важной опорой, особенно для наших молодых игроков», — заявил президент «Цюриха» Анчилло Канепа.

Трудовой контракт подписан до лета 2026 года. Примерная сумма трансфера — € 1,2 млн. Отметим, что Менди не выходит на поле с мая 2024 года.

За свою профессиональную игровую карьеру Менди выступал за «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити» и «Лорьян». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

После 23 сыгранных матчей «Цюрих» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 33 очка. Турнирную таблицу швейцарского чемпионата возглавляет «Базель», у которого 40 очков.

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