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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Фанаты «Сити» освистали Винисиуса и радовались его потерям мяча во время матча ЛЧ

Фанаты «Сити» освистали Винисиуса и радовались его потерям мяча во время матча ЛЧ
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Болельщики «Манчестер Сити» освистали крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на первых минутах стыкового матча между командами за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, фанаты «горожан» проявляли радость, когда бразильский футболист терял мяч.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'    

В преддверии матча со «сливочными» пресс-служба «Манчестер Сити» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала фотографию с Винисиусом, прибывшим на стадион «горожан». При этом в кадр с игроком «Реала» также попал плакат, на котором полузащитник «Манчестер Сити» Родри целует «Золотой мяч».

На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу английского клуба.

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«Манчестер Сити» выложил фото с Винисиусом на фоне плаката с Родри, целующим «Золотой мяч»

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:

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