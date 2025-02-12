Фанаты «Сити» освистали Винисиуса и радовались его потерям мяча во время матча ЛЧ

Болельщики «Манчестер Сити» освистали крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на первых минутах стыкового матча между командами за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, фанаты «горожан» проявляли радость, когда бразильский футболист терял мяч.

В преддверии матча со «сливочными» пресс-служба «Манчестер Сити» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала фотографию с Винисиусом, прибывшим на стадион «горожан». При этом в кадр с игроком «Реала» также попал плакат, на котором полузащитник «Манчестер Сити» Родри целует «Золотой мяч».

На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу английского клуба.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: