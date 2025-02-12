Фанаты «Сити» освистали Винисиуса и радовались его потерям мяча во время матча ЛЧ
Поделиться
Болельщики «Манчестер Сити» освистали крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на первых минутах стыкового матча между командами за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, фанаты «горожан» проявляли радость, когда бразильский футболист терял мяч.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80'
В преддверии матча со «сливочными» пресс-служба «Манчестер Сити» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала фотографию с Винисиусом, прибывшим на стадион «горожан». При этом в кадр с игроком «Реала» также попал плакат, на котором полузащитник «Манчестер Сити» Родри целует «Золотой мяч».
На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу английского клуба.
Материалы по теме
Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:
Комментарии
- 12 февраля 2025
-
00:41
-
00:41
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:15
-
00:06
-
00:03
- 11 февраля 2025
-
23:45
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:27
-
22:25