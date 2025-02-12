Тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе своей команды в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» (3:0).

«Эмоции от победы приятные, но моменты, которые связаны с фолами, с карточками, конечно, немножко испортили впечатление от игры. Рады победе, но особого удовлетворения нет. Слава богу, что закончилось всё без драки и без травм. Это, я думаю, важно и для нас, и для «Спартака», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару».

Благодаря этой победе «Зенит» впервые выиграл данный турнир. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».