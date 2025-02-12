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Ла Лига приняла меры в отношении «Реала» из-за жалобы клуба на судейство — COPE

Ла Лига приняла меры в отношении «Реала» из-за жалобы клуба на судейство — COPE
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Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с жалобой мадридского «Реала» на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). Об этом сообщает COPE.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

По информации источника, Ла Лига приняла данные меры в отношении «Реала» по просьбе других клубов испанской Примеры.

Напомним, в своём заявлении «Реал» обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране, а также заявил, что испанские арбитры регулярно наносят им вред.

После 23 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 50 очков и на текущий момент занимает первое место.

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