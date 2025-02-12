Ла Лига приняла меры в отношении «Реала» из-за жалобы клуба на судейство — COPE

Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с жалобой мадридского «Реала» на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). Об этом сообщает COPE.

По информации источника, Ла Лига приняла данные меры в отношении «Реала» по просьбе других клубов испанской Примеры.

Напомним, в своём заявлении «Реал» обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране, а также заявил, что испанские арбитры регулярно наносят им вред.

После 23 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 50 очков и на текущий момент занимает первое место.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: