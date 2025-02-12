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«Ювентус» — ПСВ: Перишич сравнял счёт на 56-й минуте

«Ювентус» — ПСВ: Перишич сравнял счёт на 56-й минуте
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В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «ПСВ Эйндховен». Встреча проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Игру обслуживает немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
2-й тайм
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Маккенни – 34'     1:1 Перишич – 56'     2:1 Мбангула – 82'    

На 56-й минуте нападающий «ПСВ Эйндховен» Иван Перишич сравнял счёт в матче.

Отметим, что туринский «Ювентус» завершил общий этап Лиги чемпионов на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ — 14-й (14 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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