«Ювентус» — ПСВ: Перишич сравнял счёт на 56-й минуте

В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «ПСВ Эйндховен». Встреча проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Игру обслуживает немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте нападающий «ПСВ Эйндховен» Иван Перишич сравнял счёт в матче.

Отметим, что туринский «Ювентус» завершил общий этап Лиги чемпионов на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ — 14-й (14 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».