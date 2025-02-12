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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Реал»: Мбаппе сравнял счёт на 60-й минуте

«Манчестер Сити» — «Реал»: Мбаппе сравнял счёт на 60-й минуте
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В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Игра идёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'    

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, ему ассистировал защитник Йошко Гвардиол. Ответный мяч «Реала» на 60-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе, получив передачу от полузащитника Даниеля Себальоса, — 1:1.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» и «Реал» встречались на стадии 1/4 финала. Первый матч завершился вничью со счётом 3:3. В ответной игре команды также не сумели выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался мадридский клуб (4:3 пен.).

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