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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Мбаппе забил «Манчестер Сити» в составе трёх разных клубов

Мбаппе забил «Манчестер Сити» в составе трёх разных клубов
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Мадридский «Реал» стал третьим клубом, в составе которого нападающий Килиан Мбаппе забивал «Манчестер Сити». Французский футболист поразил ворота «горожан» в первом стыковом матче команд за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'    

До того как стать игроком «сливочных», Мбаппе забивал «Манчестер Сити» в составе «ПСЖ» и «Монако». Французский нападающий играл за взрослую команду «монегасков» с 2016 по 2017 год. За «ПСЖ» Мбаппе выступал с 2017 по 2024 год.

Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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