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Баранник — о Батракове: потенциал и талант выше, чем у братьев Миранчуков

Баранник — о Батракове: потенциал и талант выше, чем у братьев Миранчуков
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Экс-тренер-селекционер московского «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о полузащитнике красно-зелёных Алексее Батракове.

«Мне кажется, потенциал и талант у Батракова выше, чем у братьев Миранчуков. Батраков в целом немного другой игрок. Он гораздо быстрее. Алексей Миранчук — это светлая голова, он мог выбирать оригинальные решения на поле, но он никогда не обладал быстротой и резкостью в своих движениях. А у Батракова это как раз есть. Но повторюсь: они всё-таки разные футболисты.

Потенциал быть лучше во всём есть всегда. Поэтому говорить о каком-то одном качестве, в котором нужно прибавить Батракову, ещё рано. Он только в самом начале своего пути. Самое главное, чтобы он продолжал развиваться. Поэтому прибавлять ему ещё нужно во всём: в завершении, в объёме работы и в командных действиях. Все лучшие матчи Батракова должны быть ещё впереди», — приводит слова Баранника Legalbet.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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