Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты первых стыковых матчей ЛЧ 11 февраля:

«Брест» (Франция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:3;

«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» Мадрид (Испания) — 2:3;

«Спортинг» (Португалия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 0:3;

«Ювентус» (Италия) — ПСВ (Нидерланды) — 2:1.

Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).