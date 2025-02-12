«Ювентус» дома обыграл «ПСВ Эйндховен» в первом стыковом матче Лиги чемпионов
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Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались туринский «Ювентус» и «ПСВ Эйндховен». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Игру обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Даниэль Зиберт. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Маккенни – 34' 1:1 Перишич – 56' 2:1 Мбангула – 82'
Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. На 56-й минуте Иван Перишич сравнял счёт. На 82-й минуте Самюэль Мбангула вывел хозяев вперёд.
Отметим, что туринский «Ювентус» завершил общий этап Лиги чемпионов на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ — 14-й (14 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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