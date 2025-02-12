Гол Беллингема на 90+2-й минуте помог «Реалу» вырвать победу у «Манчестер Сити» в ЛЧ

Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:2.

На 19-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, ему ассистировал защитник Йошко Гвардиол. Ответный мяч «Реала» на 60-й минуте забил форвард Килиан Мбаппе, получив передачу от полузащитника Даниеля Себальоса. На 80-й минуте Холанд оформил дубль во встрече, реализовав пенальти. На 86-й минуте хавбек Браим Диас сравнял счёт. Окончательный результат в игре на 90+2-й минуте установил полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем — 3:2.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.