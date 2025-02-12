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«Реал» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити» на выезде в основное время

«Реал» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити» на выезде в основное время
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Испанский «Реал» Мадрид обыграл английский «Манчестер Сити» в гостевом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб впервые в своей истории одержал победу по итогам основного времени выездного матча с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

Отметим, «Королевский клуб» обыгрывал «горожан» в четвертьфинале прошлого розыгрыша главного еврокубкового турнира на «Этихаде», однако сделала это команда Анчелотти в серии послематчевых пенальти (4:3 пен.). Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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