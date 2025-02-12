«Реал» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити» на выезде в основное время

Испанский «Реал» Мадрид обыграл английский «Манчестер Сити» в гостевом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась со счётом 3:2. Таким образом, мадридский клуб впервые в своей истории одержал победу по итогам основного времени выездного матча с «Манчестер Сити».

Отметим, «Королевский клуб» обыгрывал «горожан» в четвертьфинале прошлого розыгрыша главного еврокубкового турнира на «Этихаде», однако сделала это команда Анчелотти в серии послематчевых пенальти (4:3 пен.). Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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