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Джуд Беллингем высказался о своём победном голе в матче «Манчестер Сити» — «Реал»

Джуд Беллингем высказался о своём победном голе в матче «Манчестер Сити» — «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой победный гол в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Я просто продолжал бежать на тот случай, если Винисиус не попадёт в ворота. Он редко это делает, но на этот раз так получилось. Мы заслужили победу в этом матче своей игрой», — приводит слова Беллингема Daily Mail.

Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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