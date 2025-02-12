Джуд Беллингем высказался о своём победном голе в матче «Манчестер Сити» — «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой победный гол в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
«Я просто продолжал бежать на тот случай, если Винисиус не попадёт в ворота. Он редко это делает, но на этот раз так получилось. Мы заслужили победу в этом матче своей игрой», — приводит слова Беллингема Daily Mail.
Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке.
Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.
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