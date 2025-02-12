Джуд Беллингем высказался о своём победном голе в матче «Манчестер Сити» — «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой победный гол в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).

«Я просто продолжал бежать на тот случай, если Винисиус не попадёт в ворота. Он редко это делает, но на этот раз так получилось. Мы заслужили победу в этом матче своей игрой», — приводит слова Беллингема Daily Mail.

Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: