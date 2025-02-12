Винисиус признан лучшим игроком матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов

Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:2.

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком встречи. Напомним, бразилец поучаствовал в двух голевых атаках своей команды в этом матче, оформив две результативные передачи.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: