«Реал» установил статистический рекорд в гостевых матчах с «Ман Сити» при Гвардиоле

Мадридский «Реал» после выездной победы в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2) установил статистическое достижение в гостевых играх с «горожанами» под руководством Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «Королевский клуб» нанёс 20 ударов по воротам за всю встречу, что является лучшим показателем мадридцев за всю историю игр с подопечными испанского специалиста на стадионе «Этихад».

Ответная стыковая встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 19 февраля в Мадриде. Игра пройдёт в 23:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: