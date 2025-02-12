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Карло Анчелотти отреагировал на волевую победу «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Карло Анчелотти отреагировал на волевую победу «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Я спокоен и, конечно же, доволен. Мы хорошо выступили в первом из двух матчей, получив небольшое преимущество, и теперь нас ждёт ответный матч.

Игра прошла хорошо. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо защищались, все усердно работали, мы эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Игроки не сдались.

Победа заслуженная. Мы атаковали очень опасно, наша четвёрка действовала очень эффективно. Команда могла добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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