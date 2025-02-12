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«Реал» стал первой командой в истории, выигравшей 300 игр в главном еврокубковом турнире

«Реал» стал первой командой в истории, выигравшей 300 игр в главном еврокубковом турнире
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Испанский «Реал» Мадрид одержал победу в матче с английским «Манчестер Сити» (3:2) в выездной игре стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, установив исторический рекорд главного еврокубкового турнира всех времён. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

Таким образом, «Королевский клуб» первым в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов одержал 300 побед. Ранее ни одна команда не достигла этой отметки. На втором месте по количеству побед располагается мюнхенская «Бавария», в активе которой 241 победа. Тройку по этому показателю замыкает каталонская «Барселона» (209).

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 19 февраля и начнётся в 23:00 мск. Игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

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