«Реал» стал первой командой в истории, выигравшей 300 игр в главном еврокубковом турнире

Испанский «Реал» Мадрид одержал победу в матче с английским «Манчестер Сити» (3:2) в выездной игре стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, установив исторический рекорд главного еврокубкового турнира всех времён. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, «Королевский клуб» первым в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов одержал 300 побед. Ранее ни одна команда не достигла этой отметки. На втором месте по количеству побед располагается мюнхенская «Бавария», в активе которой 241 победа. Тройку по этому показателю замыкает каталонская «Барселона» (209).

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 19 февраля и начнётся в 23:00 мск. Игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: