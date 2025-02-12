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Гвардиола назвал причину поражения «Ман Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Гвардиола назвал причину поражения «Ман Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с мадридским «Реалом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды, однако «горожане» дважды вели в счёте.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Это случалось много раз в этом сезоне… Много раз. Дело в том, что это просто плохие тренерские решения, вот и всё. «Реал» лучше нас в этом сезоне. Мы были близки к неплохому результату, но упустили даже ничью на последних минутах», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Ответная стыковая встреча Лиги чемпионов состоится в Мадриде 19 февраля в 23:00 мск.

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