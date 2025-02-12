Гвардиола назвал причину поражения «Ман Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с мадридским «Реалом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды, однако «горожане» дважды вели в счёте.

«Это случалось много раз в этом сезоне… Много раз. Дело в том, что это просто плохие тренерские решения, вот и всё. «Реал» лучше нас в этом сезоне. Мы были близки к неплохому результату, но упустили даже ничью на последних минутах», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Ответная стыковая встреча Лиги чемпионов состоится в Мадриде 19 февраля в 23:00 мск.

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