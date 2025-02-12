Видеообзор разгромной победы «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Брестом»

Французский «Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Брестом». Встреча прошла на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция) и завершилась со счётом 3:0.

Дублем отметился лучший бомбардир парижан в текущем сезоне вингер Усман Дембеле. Ещё один мяч на счету недавно продлившего контракт с французским грандом португальского полузащитника Витиньи.

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Последний раз эти команды встречались 1 февраля, когда их матч в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершился уверенной победой парижан со счетом 5:2. Ответная встреча между командами состоится 19 февраля в столице Франции. Начало — в 23:00 мск.

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