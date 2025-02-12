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Брест — ПСЖ — 0:3, видеообзор стыкового матча Лиги чемпионов, видео голов: Витинья, Дембеле, статистика, 11 февраля 2025

Видеообзор разгромной победы «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Брестом»
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Французский «Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Брестом». Встреча прошла на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция) и завершилась со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Витинья – 21'     0:2 Дембеле – 45'     0:3 Дембеле – 66'    

Дублем отметился лучший бомбардир парижан в текущем сезоне вингер Усман Дембеле. Ещё один мяч на счету недавно продлившего контракт с французским грандом португальского полузащитника Витиньи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Последний раз эти команды встречались 1 февраля, когда их матч в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершился уверенной победой парижан со счетом 5:2. Ответная встреча между командами состоится 19 февраля в столице Франции. Начало — в 23:00 мск.

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