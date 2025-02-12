Результаты матчей Кубка Англии 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, состоялся один матч 1/16 финала Кубка Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Англии, 1/16 финала, результаты матчей 11 февраля:

«Эксетер Сити» — «Ноттингем Форест» — 2:2, 2:4 — пен.

Ранее в 1/8 финала прошли «Манчестер Юнайтед», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Ипсвич», «Борнмут», «Престон», «Бёрнли», «Кардифф Сити», «Фулхэм», «Ньюкасл», «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Плимут Аргайл», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Реакция английских фанатов на гол Беллингема: