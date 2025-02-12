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Гвардиола рассказал, что необходимо сделать «Сити» для победы в противостоянии с «Реалом»

Гвардиола рассказал, что необходимо сделать «Сити» для победы в противостоянии с «Реалом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с мадридским «Реалом», которая пройдёт в Мадриде 19 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они были лучше с мячом, а мы немного нервничали. Мы постараемся победить в ответной встрече, морально это трудно, у нас впереди тяжёлые матчи. Но мы поедем в Мадрид, постараемся подстроиться под соперника, чтобы иметь больше игрового преимущества, победить и пройти дальше», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, первая встреча между командами в Манчестере завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. «Горожане» дважды вели в счёте по ходу матча, но упустили ничью в компенсированное ко второму тайму время.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    
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