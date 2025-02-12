Гвардиола рассказал, что необходимо сделать «Сити» для победы в противостоянии с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2024/2025 с мадридским «Реалом», которая пройдёт в Мадриде 19 февраля.

«Они были лучше с мячом, а мы немного нервничали. Мы постараемся победить в ответной встрече, морально это трудно, у нас впереди тяжёлые матчи. Но мы поедем в Мадрид, постараемся подстроиться под соперника, чтобы иметь больше игрового преимущества, победить и пройти дальше», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, первая встреча между командами в Манчестере завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. «Горожане» дважды вели в счёте по ходу матча, но упустили ничью в компенсированное ко второму тайму время.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: