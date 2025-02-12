Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анчелотти рассказал о реакции Винисиуса на баннер с Родри и «Золотым мячом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о реакции вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора на баннер болельщиков «Манчестер Сити», посвящённый победе полузащитника «горожан» Родри в номинации «Золотой мяч».

«Не знаю, видел ли Винисиус этот баннер, но если да, то это лишь дополнительно его мотивировало», — приводит слова Анчелотти Sport Bible.

На баннере была размещена цитата из песни британской рок-группы Oasis со словами Stop Crying Your Heart Out («Прекрати проливать горькие слёзы»). Участники группы Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».

Напомним, 28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Первое место в голосовании занял Родри, набравший 1170 очков. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на второй строчке с 1129 очками.