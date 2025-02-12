Анчелотти рассказал о реакции Винисиуса на баннер с Родри и «Золотым мячом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о реакции вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора на баннер болельщиков «Манчестер Сити», посвящённый победе полузащитника «горожан» Родри в номинации «Золотой мяч».
«Не знаю, видел ли Винисиус этот баннер, но если да, то это лишь дополнительно его мотивировало», — приводит слова Анчелотти Sport Bible.
На баннере была размещена цитата из песни британской рок-группы Oasis со словами Stop Crying Your Heart Out («Прекрати проливать горькие слёзы»). Участники группы Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».
Напомним, 28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Первое место в голосовании занял Родри, набравший 1170 очков. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на второй строчке с 1129 очками.
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