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Команда Анчелотти впервые за три года обыграла «Манчестер Сити» в основное время

Команда Анчелотти впервые за три года обыграла «Манчестер Сити» в основное время
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Мадридский «Реал» победил английский «Манчестер Сити» в выездной встрече стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась со счётом 3:2. Таким образом, команда под руководством Карло Анчелотти впервые за три года одержала победу по итогам основного времени с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

В крайний раз «сливочные» побеждали «горожан» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который проходил в мае 2022 года. Тогда мадридская команда обыграла подопечных Хосепа Гвардиолы на своём поле со счётом 3:1 в основное время, забив три гола после 90-й минуты.

Ответный стыковой матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов пройдёт в Мадриде 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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