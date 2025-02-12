Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни указал на ключевую проблему «Манчестер Сити» после поражения в матче с «Реалом»

Уэйн Руни указал на ключевую проблему «Манчестер Сити» после поражения в матче с «Реалом»
Комментарии

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на упущенную победу «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Манчестер Сити» проявил много наивности, особенно в концовке игры. Футболисты смотрели на партнёров и почти не верили друг в друга. Думаю, это беспокоит Гвардиолу», — приводит слова Руни Sport Bible.

Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Материалы по теме
«Реал», «Сити», добавленное время. Вы уже поняли, что произошло
Видео
«Реал», «Сити», добавленное время. Вы уже поняли, что произошло

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android