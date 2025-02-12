Уэйн Руни указал на ключевую проблему «Манчестер Сити» после поражения в матче с «Реалом»

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на упущенную победу «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3).

«Манчестер Сити» проявил много наивности, особенно в концовке игры. Футболисты смотрели на партнёров и почти не верили друг в друга. Думаю, это беспокоит Гвардиолу», — приводит слова Руни Sport Bible.

Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: