Мбаппе вышел на чистое второе место в списке бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2025 году

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место в списке бомбардиров во всех турнирах в топ-5 лигах Европы в 2025 году. Об этом сообщает Opta Sport.

Напомним, в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «сливочные» в гостях победили «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Мбаппе в этой встрече отметился голом.

Таким образом, в активе 26-летнего нападающего 10 голов в 12 матчах во всех турнирах на старте 2025 года. Благодаря этому голу француз обошёл Матео Ретеги из «Аталанты», в активе которого девять голов. Лидирует в списке бомбардиров французский вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, забивший 15 забитых мячей во всех восьми встречах, в которых принимал участие в 2025 году.

Всего в текущем сезоне 26-летний Килиан принял участие в 36 матчах во всех турнирах с учётом Межконтинентального кубка. За это время футболист забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 160 млн.

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