Сперцян объяснил, почему считает, что «Краснодар» стал сильнее, чем в прошлом сезоне

Полузащитник «Краснодара» и национальной команды Армении Эдуард Сперцян высказался об игре «быков» в сезоне-2024/2025.
— Ты говорил, что «Краснодар» этого сезона сильнее прошлогоднего. В чём?
— Ой, я так не люблю эти сравнения. Просто не знаю, как на них отвечать. Если команда второй раз подряд уходит на перерыв на первом месте, при этом потеряв двух лидеров в лице Сафонова и Алонсо — значит, она прибавила. Ментально мы стали сильнее и монолитнее — это вообще основное, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 18-го тура. Команда набрала 39 очков. В минувшем сезоне «быки» заняли вторую строчку в чемпионате России, уступив «Зениту» одно очко в чемпионской гонке.
Полностью интервью со Сперцяном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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