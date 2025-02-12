Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян объяснил, почему считает, что «Краснодар» стал сильнее, чем в прошлом сезоне

Сперцян объяснил, почему считает, что «Краснодар» стал сильнее, чем в прошлом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и национальной команды Армении Эдуард Сперцян высказался об игре «быков» в сезоне-2024/2025.

— Ты говорил, что «Краснодар» этого сезона сильнее прошлогоднего. В чём?
— Ой, я так не люблю эти сравнения. Просто не знаю, как на них отвечать. Если команда второй раз подряд уходит на перерыв на первом месте, при этом потеряв двух лидеров в лице Сафонова и Алонсо — значит, она прибавила. Ментально мы стали сильнее и монолитнее — это вообще основное, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 18-го тура. Команда набрала 39 очков. В минувшем сезоне «быки» заняли вторую строчку в чемпионате России, уступив «Зениту» одно очко в чемпионской гонке.

Полностью интервью со Сперцяном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Капитан «Краснодара» Сперцян назвал имена лучших игроков европейских топ-чемпионатов

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android