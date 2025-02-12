Капитан «Краснодара» Сперцян: нельзя говорить, что я перерос РПЛ

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, что футболист перерос уровень Российской Премьер-Лиги, на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Лидс Юнайтед».

— Ты согласен с тем, что ты перерос РПЛ?

— Нет, так нельзя говорить. Как понять перерос? Нельзя обесценивать РПЛ. Здесь играют сильные футболисты, работают качественные тренеры. Да, чемпионат упал по уровню по сравнению с тем, что было, когда я только начинал, когда были еврокубки и так далее. Но чемпионат сложный, есть интересные футболисты, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Полностью интервью со Сперцяном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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