Мбаппе опубликовал пост после победного камбэка «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на победу «сливочных» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2), опубликовав пост в одной из социальных сетей.

«Большая победа. Увидимся на «Бернабеу» на следующей неделе, мадридисты», – написал Мбаппе.

Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке. Килиан Мбаппе отметился забитым мячом.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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