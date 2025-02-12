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Мбаппе опубликовал пост после победного камбэка «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Мбаппе опубликовал пост после победного камбэка «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на победу «сливочных» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2), опубликовав пост в одной из социальных сетей.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Большая победа. Увидимся на «Бернабеу» на следующей неделе, мадридисты», – написал Мбаппе.

Напомним, по ходу встречи «сливочные» дважды уступали в счёте, но смогли отыграться и вырвать победу в концовке. Килиан Мбаппе отметился забитым мячом.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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