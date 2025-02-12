Гирасси покорил исторический рекорд Левандовского и Холанда в «Боруссии» в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, забивший гол и отдавший результативную передачу в недавно завершившемся матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов со «Спортингом» (3:0), установил новый рекорд среди игроков «шмелей» в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, 13 голевых действий — 10 голов и три результативные передачи — в девяти матчах текущего розыгрыша турнира являются абсолютно лучшим результатом в истории клуба в Лиге чемпионов.

Ранее рекордсменами клуба считались Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски, в активе которых было 12 голевых действий: 10 голов и две результативные передачи. Норвежец установил данный показатель в сезоне-2020/2021, а поляк — в сезоне-2012/2013.

Кроме того, Гирасси повторил рекордное количество забитых голов Холанда и Левандовского за один розыгрыш турнира — 10. Также гвинеец обновил собственный рекорд, став первым африканцем в истории Лиги чемпионов с голом или результативной передачей в 10 матчах подряд.

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