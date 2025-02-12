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Винисиус отреагировал на баннер болельщиков «Сити», посвящённый Родри и «Золотому мячу»

Винисиус отреагировал на баннер болельщиков «Сити», посвящённый Родри и «Золотому мячу»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал баннер болельщиков «Манчестер Сити», посвящённый победе полузащитника «горожан» Родри в номинации «Золотой мяч». Фанаты английского клуба вывесили баннер в ходе матча Лиги чемпионов, который завершился победой мадридцев со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Когда болельщики вывешивают такие баннеры, это лишь мотивирует меня проявлять себя на поле. Сегодня я провёл отличный матч», — приводит слова Винисиуса Sport Bible.

Напомним, Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком встречи. Бразилец поучаствовал в двух голевых атаках своей команды в этом матче, оформив две результативные передачи.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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