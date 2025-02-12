Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Винисиус отреагировал на баннер болельщиков «Сити», посвящённый Родри и «Золотому мячу»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал баннер болельщиков «Манчестер Сити», посвящённый победе полузащитника «горожан» Родри в номинации «Золотой мяч». Фанаты английского клуба вывесили баннер в ходе матча Лиги чемпионов, который завершился победой мадридцев со счётом 3:2.

«Когда болельщики вывешивают такие баннеры, это лишь мотивирует меня проявлять себя на поле. Сегодня я провёл отличный матч», — приводит слова Винисиуса Sport Bible.

Напомним, Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком встречи. Бразилец поучаствовал в двух голевых атаках своей команды в этом матче, оформив две результативные передачи.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.