Винисиус отреагировал на баннер болельщиков «Сити», посвящённый Родри и «Золотому мячу»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал баннер болельщиков «Манчестер Сити», посвящённый победе полузащитника «горожан» Родри в номинации «Золотой мяч». Фанаты английского клуба вывесили баннер в ходе матча Лиги чемпионов, который завершился победой мадридцев со счётом 3:2.
«Когда болельщики вывешивают такие баннеры, это лишь мотивирует меня проявлять себя на поле. Сегодня я провёл отличный матч», — приводит слова Винисиуса Sport Bible.
Напомним, Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком встречи. Бразилец поучаствовал в двух голевых атаках своей команды в этом матче, оформив две результативные передачи.
Ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 19 февраля. Начало — в 23:00 мск.
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