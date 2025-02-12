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Винисиус Жуниор сделал заявление о своём будущем после победы «Реала» в матче с «Ман Сити»

Винисиус Жуниор сделал заявление о своём будущем после победы «Реала» в матче с «Ман Сити»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном уходе из мадридского клуба, сделав заявление после первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, «сливочные» одержали выездную победу со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Я пока ничего не знаю (о предложениях из Саудовской Аравии. — Прим. «Чемпионата»), со мной никто не разговаривал, мне нужно поговорить с президентом. Я всегда говорил, что моё желание — продолжить карьеру в «Реале» и войти в историю здесь. В ближайшие дни я завершу переговоры по своему новому контракту с мадридским клубом. Надеюсь, что останусь здесь надолго», — приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Винисиус отказался продлить контракт с «Реалом». Ему якобы предлагали € 15 млн в год. В услугах футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, которые предлагают ему и «Реалу» самый дорогой контракт в мировом футболе. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Винисиус перешёл в «Реал» летом 2018 года. За период выступлений в мадридском гранде 24-летний бразилец сыграл в 295 матчах и отметился 101 голом и 84 результативными передачами. В текущем сезоне на счету Винисиуса в матчах за клуб 17 голов и 12 результативных передач в 31 матче с учётом Межконтинентального кубка.

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