Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор крупной победы дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со «Спортингом»

Видеообзор крупной победы дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со «Спортингом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый стыковый матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эспен Эскос из Норвегии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу немецкого клуба.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Гирасси – 60'     0:2 Грос – 68'     0:3 Адейеми – 82'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В середине второго тайма счёт во встрече открыл нападающий «Боруссии» Серу Гирасси. На 68-й минуте полузащитник Паскаль Грос укрепил преимущество гостей. На 82-й минуте вингер гостей Карим Адейеми довёл счёт до разгромного.

Ответный стыковой матч между этими командами состоится 19 февраля. Игра пройдёт на домашнем стадионе дортмундской команды. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Материалы по теме
Лига чемпионов попыталась стать лучше. Но с новым форматом не получилось
Лига чемпионов попыталась стать лучше. Но с новым форматом не получилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android