Видеообзор крупной победы дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со «Спортингом»

Завершился первый стыковый матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эспен Эскос из Норвегии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу немецкого клуба.

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В середине второго тайма счёт во встрече открыл нападающий «Боруссии» Серу Гирасси. На 68-й минуте полузащитник Паскаль Грос укрепил преимущество гостей. На 82-й минуте вингер гостей Карим Адейеми довёл счёт до разгромного.

Ответный стыковой матч между этими командами состоится 19 февраля. Игра пройдёт на домашнем стадионе дортмундской команды. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.