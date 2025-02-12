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Радимов назвал пощёчиной для «Спартака» разгромное поражение в матче с «Зенитом»

Радимов назвал пощёчиной для «Спартака» разгромное поражение в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре московского «Спартака» в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с сине-бело-голубыми.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Что касается, «Спартака», можно сколько угодно говорить, что мы будем готовиться к основной части чемпионата, но 0:3 от «Зенита» — это довольно серьезная пощечина. Потому что эти две команды — флагманы нашего футбола. Состав «Спартака» в первом тайме? Я удивился — думал, что будут играть стартовыми составами, потому что такой спарринг, до чемпионата три недели осталось, надо играть уже стартовыми составами. Так что меня это удивило», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару».

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