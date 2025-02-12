36-летний Иван Перишич установил рекорд ПСВ всех времён в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Хорватии и ПСВ Иван Перишич, забив гол в недавно завершившемся матче стыкового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2), стал рекордсменом нидерландского клуба в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, 36-летний Перишич стал самым возрастным игроком в истории ПСВ, которому удалось забить в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.

Перишич перешёл в ПСВ в сентябре 2024 года. За период выступлений в нидерландском гранде 36-летний хорват сыграл в 24 матчах и отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

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