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36-летний Иван Перишич установил рекорд ПСВ всех времён в Лиге чемпионов

36-летний Иван Перишич установил рекорд ПСВ всех времён в Лиге чемпионов
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Полузащитник сборной Хорватии и ПСВ Иван Перишич, забив гол в недавно завершившемся матче стыкового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2), стал рекордсменом нидерландского клуба в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Маккенни – 34'     1:1 Перишич – 56'     2:1 Мбангула – 82'    

По информации источника, 36-летний Перишич стал самым возрастным игроком в истории ПСВ, которому удалось забить в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.

Перишич перешёл в ПСВ в сентябре 2024 года. За период выступлений в нидерландском гранде 36-летний хорват сыграл в 24 матчах и отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

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